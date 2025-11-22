Трамп заявил, что план США по Украине не является финальным

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского конфликта представляет собой финальное предложение для Киева. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.





На просьбу прокомментировать, является ли данный документ «окончательным предложением», Трамп коротко ответил: «Нет». Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся добиться мирного разрешения конфликта.





«Это должно было произойти уже давно», — добавил он.





Напомним, ранее европейские лидеры выразили свои опасения по поводу предложенного Трампом плана. В частности, их смутил пункт о сокращении численности украинской армии.