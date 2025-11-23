МВД рассказало о мошенниках, которые продают недействительные полисы ОСАГО

Мошенники похищают деньги у россиян, продавая гражданам недействительные полисы ОСАГО. Об этом сообщили в МВД. В подобных случаях Верховный суд встает на сторону автовладельца, заметили в ведомстве.





В МВД пояснили ТАСС, как работает схема мошенников. В частности, агент оформляет бланк, принимает денежные средства от клиента, однако не передает их в компанию.





При этом полис в базе не числится. У водителя же имеется на руках красивый документ. Когда возникает страховой случай, оказывается, что полис недействительный и человеку надо судиться со страховщиками.





Если автовладелец не знал о мошенничестве, страховая компания обязана выплатить, однако это редкость, сказали в МВД.





В ведомстве обратили внимание на то, что обычно фальшивки делают за границей, с реальными номерами и поддельными реквизитами.