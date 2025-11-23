Новости
Новости 18+
St
МВД рассказало о мошенниках, которые продают недействительные полисы ОСАГО
18+
В подобных случаях Верховный суд встает на сторону автовладельца undefined
Новости

МВД рассказало о мошенниках, которые продают недействительные полисы ОСАГО

В подобных случаях Верховный суд встает на сторону автовладельца

Мошенники похищают деньги у россиян, продавая гражданам недействительные полисы ОСАГО. Об этом сообщили в МВД. В подобных случаях Верховный суд встает на сторону автовладельца, заметили в ведомстве.


В МВД пояснили ТАСС, как работает схема мошенников. В частности, агент оформляет бланк, принимает денежные средства от клиента, однако не передает их в компанию.


При этом полис в базе не числится. У водителя же имеется на руках красивый документ. Когда возникает страховой случай, оказывается, что полис недействительный и человеку надо судиться со страховщиками.


Если автовладелец не знал о мошенничестве, страховая компания обязана выплатить, однако это редкость, сказали в МВД.


В ведомстве обратили внимание на то, что обычно фальшивки делают за границей, с реальными номерами и поддельными реквизитами.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мошенники #мвд #россияне #осаго #автовладелец
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...