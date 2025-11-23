Новости
Стюардесса получила семь лет колонии за то, что назвала бойца СВО «фашистом»
Женщина утверждала, что российские военные якобы чинили расправы над мирными жителями Украины undefined
Стюардесса одной из российских авиакомпаний получила семь лишения свободы за оскорбление военных и фейки о Вооруженных силах РФ.


Об этом передает Telegram-канал «Два майора». По его данным, в прошлом году Варвара Волкова писала в одном из чатов о том, что якобы военные РФ издевались над мирными жителями Украины.


Женщина, как утверждает канал, также назвала состоявшего в чате участника СВО «фашистом».


По словам бойца, в какой-то момент стюардесса узнала его персональные данные, угрожала детям и намекала, что может прийти к ним домой с некими «соратниками».


Следственная проверка подтвердила факты правонарушений. По результатам расследования дело направили в суд. Другие подробности процесса неизвестны.

