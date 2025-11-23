Стюардесса получила семь лет колонии за то, что назвала бойца СВО «фашистом»

Стюардесса одной из российских авиакомпаний получила семь лишения свободы за оскорбление военных и фейки о Вооруженных силах РФ.





Об этом передает Telegram-канал «Два майора». По его данным, в прошлом году Варвара Волкова писала в одном из чатов о том, что якобы военные РФ издевались над мирными жителями Украины.





Женщина, как утверждает канал, также назвала состоявшего в чате участника СВО «фашистом».





По словам бойца, в какой-то момент стюардесса узнала его персональные данные, угрожала детям и намекала, что может прийти к ним домой с некими «соратниками».





Следственная проверка подтвердила факты правонарушений. По результатам расследования дело направили в суд. Другие подробности процесса неизвестны.