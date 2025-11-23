Forbes: Трамп потерял больше миллиарда долларов за два месяца

Состояние американского лидера Дональда Трампа стало меньше на 1,1 миллиарда долларов с сентября. Такие данные приводит издание Forbes.





По его информации, это случилось из-за падения стоимости акций компании Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащей семье политика.





В статье отмечается, что в сентябре состояние главы Белого дома достигло рекордной отметки в 7,3 миллиарда долларов на фоне инвестиций в криптовалюту.





Это обстоятельство позволило Трампу расположиться на 201-м месте в рейтинге 400 богатейших людей Америки по версии Forbes.





На текущий же момент, как пишет журнал, состояние Трампа составляет 6,2 миллиарда долларов.





Уточняется, что 21 ноября стоимость акций TMTG рухнула до 10,18 канадского доллара из-за резкого падения курса биткойна и других токенов.





Ранее The Wall Street Journal сообщала, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно шесть миллиардов долларов. Данный актив, как отмечалось в публикации, оказался самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.