Губернатор Воробьев рассказал, как Украина атаковала дронами Шатурскую ГРЭС

Несколько беспилотников упали на территорию Шатурской ГРЭС, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что после падения дронов начался пожар.





Воробьев сообщил о том, что часть вражеских беспилотников была уничтожена силами ПВО. Еще несколько дронов упали на территорию станции.





На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу, добавил губернатор. Он заверил, что угрозы для местных жителей нет.





Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно, рассказал Воробьев.





В ночь на воскресенье, 23 ноября, беспилотники ВСУ также атаковали Смоленскую область. Средства ПВО перехватили три дрона над территорией региона. В результате атаки никто не пострадал.