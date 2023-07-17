Что представляет собой трасса, ведущая из Крыма через новые территории до Ростовской области

На время закрытия движения по Крымскому мосту в связи с терактом российские власти рекомендовали гражданам воспользоваться альтернативной дорогой, проходящей через новые территории России. Daily Storm поговорил с военнослужащими и строителями, которые активно использовали этот маршрут весной — летом 2023 года.





Топливо и питание





Дорога от Крыма до Ростова-на-Дону займет около 5 часов 30 минут, следует из маршрута, который предлагает Google Maps. В свою очередь «Яндекс.Карты» путь через новые регионы не прокладывают.





По словам наших собеседников, нет никаких проблем с топливом по пути следования из Крыма. Заправки можно встретить на всей протяженности трассы М-14, а также в Бердянске, Мелитополе, Мангуше, Мариуполе.





«Ценник на АИ-95 чуть больше, чем на большой земле, — рублей 55-60», — сообщает изданию военнослужащий.





Заправки, отмеченные на «Яндекс.Картах», могут быть закрыты, так как не вся информациях актуализирована по состоянию на 17 июля.