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Что представляет собой трасса, ведущая из Крыма через новые территории до Ростовской области
Сухопутный коридор пролегает через Херсонскую, Запорожскую области, а также Донецкую народную республику Коллаж: Daily Storm
Детали

Что представляет собой трасса, ведущая из Крыма через новые территории до Ростовской области

Сухопутный коридор пролегает через Херсонскую, Запорожскую области, а также Донецкую народную республику

Коллаж: Daily Storm

На время закрытия движения по Крымскому мосту в связи с терактом российские власти рекомендовали гражданам воспользоваться альтернативной дорогой, проходящей через новые территории России. Daily Storm поговорил с военнослужащими и строителями, которые активно использовали этот маршрут весной — летом 2023 года. 


Топливо и питание


Дорога от Крыма до Ростова-на-Дону займет около 5 часов 30 минут, следует из маршрута, который предлагает Google Maps. В свою очередь «Яндекс.Карты» путь через новые регионы не прокладывают.


По словам наших собеседников, нет никаких проблем с топливом по пути следования из Крыма. Заправки можно встретить на всей протяженности трассы М-14, а также в Бердянске, Мелитополе, Мангуше, Мариуполе. 


«Ценник на АИ-95 чуть больше, чем на большой земле, — рублей 55-60», — сообщает изданию военнослужащий.


Заправки, отмеченные на «Яндекс.Картах», могут быть закрыты, так как не вся информациях актуализирована по состоянию на 17 июля. 

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Рабочие ремонтируют дорожное полотно на автомобильной трассе Мелитополь — Джанкой , декабрь 2022 года
Рабочие ремонтируют дорожное полотно на автомобильной трассе Мелитополь — Джанкой , декабрь 2022 года Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Собеседники Daily Storm отмечают, что проблем с питанием также возникнуть не должно: на заправках можно выпить кофе и перекусить. Однако про качество еды ничего не известно, никто из рассказчиков не пользовался услугами общепита во время поездки. 


Начальник строительно-монтажного участка Матвей указывает на то, что инфраструктура в городах на территории новых областей развивается.


«Там каждую неделю росло качество обслуживания. Несколько месяцев назад в Мариуполе негде было выпить кофе — сейчас от Мариуполя до Мелитополя можно поесть спокойно, внедряют оплату картой», — поделился собеседник Daily Storm. 


Качество дороги, безопасность и связь


Источники уверяют, что качество дорожного полотна хорошее, его не так давно отремонтировали. Корреспондент Daily Storm, посещавший Мариуполь весной 2023 года, подтверждает данную информацию. Дорога до Мариуполя от КПП «Весело-Вознесенка» на границе с Ростовской областью была совсем новая. 

Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в ДНР, июль 2023 года
Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в ДНР, июль 2023 года Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Единственное, что могло смутить проезжающих по трассе водителей, — группы саперов, работающих на небольшом удалении от обочины.


Один из военнослужащих вспоминает, что участок дороги от села Красный Мир Херсонской области до села Красное Запорожской области в конце весны 2023 находился на ремонте.


На пути следования исправно работает МТС, отметил один из собеседников издания. Военнослужащий, регулярно проезжающий по трассе, говорит, что обстрелов и других опасностей для граждан нет.


На территории всех новых областей действовал комендантский час. Однако главы регионов отменили его после ЧП на Крымском мосту. 


Помимо прочего, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всем гражданам, въезжающим на территории региона, поступит СМС, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования.

Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в ДНР, июль 2023 года
Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в ДНР, июль 2023 года Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате взрыва пострадал автомобиль семейной пары из Белгородской области — Наталья и Алексей Кулик погибли на месте. Их 14-летняя дочь получила тяжелые травмы и госпитализирована.


Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал взрыв на Крымском мосту террористической атакой, совершенной украинскими спецслужбами при помощи надводных беспилотников со взрывчаткой. 


По данным СМИ, на восстановление моста уйдет две-три недели. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что его железнодорожная часть исправна и продолжает работать. Также, по словам чиновника, машины, которые направляются в Крым через новые регионы, будут пропускать через КПП практически без проверки документов. Для снижения нагрузки на дорогу в ближайшее время будет запущена паромная переправа. 

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