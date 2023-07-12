Юристы рассказали, как будет действовать приказ МВД о лишении водительских прав за уклонение от явки в военкомат

В понедельник, 11 июля, вступил в силу приказ МВД, согласно которому автомобилистов, уклоняющихся от явки в военкомат, будут временно ограничивать в праве на вождение. Решение о таких ограничениях будет формироваться в реестре воинского учета. Создание реестра предусмотрено законом, принятым в апреле. В Минцифры говорили, что база данных заработает к осеннему призыву. До этого водителей будут временно лишать прав по информации из других систем. Daily Storm разбирался, как будут работать новые нормы.





Что говорят юристы





Опрошенные изданием юристы подтвердили, что водителей могут временно лишать прав уже сейчас.





«В принципе, да, могут. Только нужно учитывать следующее: во-первых, сама по себе возможность не означает, что ее будут применять. Для властей здесь есть два варианта подхода: либо сейчас уже сделать несколько громких случаев, чтобы показать, что эта система работает, сделать это в ручном режиме. Либо второй подход — ничего не делать, никуда не спешить, дождаться создания реестра и потом начать применять массово и системно», — сказал адвокат Матвей Дзен.





Схожее мнение выразил юрист Александр Передрук: «В принципе, закон не запрещает этого делать. В условиях наличия баз данных МВД вполне себе можно. Другой вопрос, что это будет происходить не в автоматическом режиме, как предполагает закон. <...> При наличии оснований такие ограничения могут вводиться в индивидуальном порядке. Это значит, что любое решение должно быть обоснованно, законно и мотивированно. То есть не списком всех туда. Хотя могут и списком».





В то же время юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин считает, что пока нельзя говорить, как будут действовать в отношении уклонистов: «Каким образом будет реализована данная буква закона? Откровенно говоря, ни хрена не понятно. Почему? Потому что мы понимаем, что, помимо всяких указов и изменений в федеральном законодательстве, должны внесены изменения в КоАП. Их пока еще нет».





Автоюрист Дмитрий Славнов заявил Daily Storm, что схожие меры действуют не только в отношении уклонистов, но и в отношении других водителей: «Это так же, как и сейчас есть приостановка действия водительского удостоверения, например, к тем, кто не уплачивает алименты, у кого сумма штрафов больше 10 тысяч рублей. Судебный пристав тоже приостанавливает действие водительского удостоверения, никто их не лишает прав, просто приостанавливают, пока сумма долга не будет выплачена».





«Так же и в нашем случае. Если это уклонист, то водительское у него будет приостановлено, пока он не решит все свои проблемы — не подаст документы или не встанет на воинский учет», — добавил эксперт.





Автоюрист Юрий Панченко отметил в беседе с Daily Storm, что МВД и Минобороны (выступает оператором реестра) «раньше между собой мало были связаны», но есть пример совместной работы других ведомств. Панченко также пояснил, что в отношении уклонистов, которые сядут за руль после приостановки их прав на вождение, будут действовать те же санкции, что и сейчас. Согласно части 2 статьи 12.7 КоАП, водителю, лишенному прав, грозит штраф в 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.





Что сказано в законе и приказе МВД





В законе говорится, что повестки о явке в военкомат направляются в письменной форме и дублируются в электронной. Цифровая повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Если повестка не получена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток (не путать с реестром воинского учета).