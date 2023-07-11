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Президент Федерации карате Украины и ценитель философии: что известно о подозреваемом в убийстве Ржицкого
Согласно информации в соцсетях Сергея Денисенко, он проживал в Киеве Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
Детали

Президент Федерации карате Украины и ценитель философии: что известно о подозреваемом в убийстве Ржицкого

Согласно информации в соцсетях Сергея Денисенко, он проживал в Киеве

Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Краснодарском крае 64-летнего Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Благодаря странице мужчины в Facebook* Daily Storm выяснил, что ранее он занимался мирной деятельностью в Киеве и преподавал детям карате.


Судя по странице Денисенко, он работал в Украинской ассоциации карате-до «SKI-Украина», а также был президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. При этом Денисенко указал, что родился в городе Сумы, однако в настоящее время должен проживать в Киеве.


Последний пост на его странице датирован 3 мая 2023 года. В нем он выразил сожаления в связи со смертью Хирокадзи Канадзавы — главы Международной федерации карате шотокан, тот ушел из жизни 8 декабря 2019 года. Все прошлые посты он публиковал вплоть до конца 2022 года.


Отметим, что задержанный не публиковал политических постов. На его странице можно встретить лишь различные философские цитаты и комедийные видео. Среди прочего на его аккаунте размещены отрывки из российского юмористического шоу Comedy Club.


У Денисенко также есть страница во «ВКонтакте», однако ею мужчина давно не занимается. Из публикаций — его фото, датированное июлем 2011 года.


О задержании Денисенко стало известно 11 июля. В СК России сообщили, что при себе у него был пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. В отношении задержанного проводятся следственные действия.


Об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого стало известно вечером 10 июля. По данным СМИ, он был застрелен во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп».


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#убийство #украина #рф
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