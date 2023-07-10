В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ливней в Сочи туристы не пострадали и не стали отменять бронирования

В результате проливных дождей в Сочи никто из отдыхающих не пострадал. Об этом Daily Storm сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Представители организаций также подчеркнули, что отмены бронирований на юг России туроператоры не заметили.
«Периоды плохой погоды обычно достаточно короткие, туристы верят, что они попадут в хорошую погоду. Пока все едут. Никто из туристов не пострадал», — рассказал Daily Storm вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уточнил, что сам сейчас находится в Сочи и ситуация на месте достаточно спокойная. Опасности для людей на данный момент нет.
«Я был в Центральном районе и в Красной Поляне. Вчера все гуляли по пляжу, пили разные напитки, правда, шторм был, не купались. <...> Собственно, туристские объекты не пострадали. Да, подтоплены домовладения в Мирном, но Мирный находится в низине, в период дождей его часто подтапливает», — пояснил Барзыкин.
По его словам, туристам, которые не смогли уехать из Сочи из-за непогоды, шли навстречу и спокойно продлевали отели, «никого не выставили под дождь».
«Движение было нарушено какое-то время, людям продлили проживание. Ситуация проблемная, но абсолютно разрешаемая. Сегодня-завтра все будет разрешено, я думаю. Это обыденная история. Очень жарко было, 30 градусов, и понятно, что после этого всегда смерч, дождь», — отметил вице-президент РСТ.
В ночь на 9 июля в сочинском районе Хоста десятки автомобилей буквально смыло потоком воды из-за сильного ливня, превратив машины в груды металла. Сообщалось, что подтоплены цокольные этажи частных домов. На месте дежурили экстренные службы. 10 жителей четырехэтажки по Кипарисовой улице заселили в пункт временного размещения.
Затем понемногу вода начала отступать, а непогода пришла в Абхазию. Там даже приостановили движение поездов после сильного ливня, который частично затопил Гагрский район.
Также РЖД пришлось сократить маршруты двух поездов из Москвы и Санкт-Петербурга до поселка Цандрипш, а затем до места назначения пассажиров довезли на автобусах. Кроме того, 10 июля отменили четыре поезда «Ласточка» между станциями Гагра — Аэропорт Сочи.