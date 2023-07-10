Новости
Новости
St
В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ливней в Сочи туристы не пострадали и не стали отменять бронирования
Представители туриндустрии заявили, что периоды непогоды обычно длятся недолго Коллаж: Daily Storm
Детали

В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ливней в Сочи туристы не пострадали и не стали отменять бронирования

Представители туриндустрии заявили, что периоды непогоды обычно длятся недолго

Коллаж: Daily Storm

В результате проливных дождей в Сочи никто из отдыхающих не пострадал. Об этом Daily Storm сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Представители организаций также подчеркнули, что отмены бронирований на юг России туроператоры не заметили.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Периоды плохой погоды обычно достаточно короткие, туристы верят, что они попадут в хорошую погоду. Пока все едут. Никто из туристов не пострадал», — рассказал Daily Storm вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. 


Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уточнил, что сам сейчас находится в Сочи и ситуация на месте достаточно спокойная. Опасности для людей на данный момент нет. 


«Я был в Центральном районе и в Красной Поляне. Вчера все гуляли по пляжу, пили разные напитки, правда, шторм был, не купались. <...> Собственно, туристские объекты не пострадали. Да, подтоплены домовладения в Мирном, но Мирный находится в низине, в период дождей его часто подтапливает», — пояснил Барзыкин. 

По его словам, туристам, которые не смогли уехать из Сочи из-за непогоды, шли навстречу и спокойно продлевали отели, «никого не выставили под дождь». 


«Движение было нарушено какое-то время, людям продлили проживание. Ситуация проблемная, но абсолютно разрешаемая. Сегодня-завтра все будет разрешено, я думаю. Это обыденная история. Очень жарко было, 30 градусов, и понятно, что после этого всегда смерч, дождь», — отметил вице-президент РСТ.


В ночь на 9 июля в сочинском районе Хоста десятки автомобилей буквально смыло потоком воды из-за сильного ливня, превратив машины в груды металла. Сообщалось, что подтоплены цокольные этажи частных домов. На месте дежурили экстренные службы. 10 жителей четырехэтажки по Кипарисовой улице заселили в пункт временного размещения.

Затем понемногу вода начала отступать, а непогода пришла в Абхазию. Там даже приостановили движение поездов после сильного ливня, который частично затопил Гагрский район. 


Также РЖД пришлось сократить маршруты двух поездов из Москвы и Санкт-Петербурга до поселка Цандрипш, а затем до места назначения пассажиров довезли на автобусах. Кроме того, 10 июля отменили четыре поезда «Ласточка» между станциями Гагра — Аэропорт Сочи.

#туризм #сочи #абхазия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»