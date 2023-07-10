В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ливней в Сочи туристы не пострадали и не стали отменять бронирования

«Периоды плохой погоды обычно достаточно короткие, туристы верят, что они попадут в хорошую погоду. Пока все едут. Никто из туристов не пострадал», — рассказал Daily Storm вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.





Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уточнил, что сам сейчас находится в Сочи и ситуация на месте достаточно спокойная. Опасности для людей на данный момент нет.





«Я был в Центральном районе и в Красной Поляне. Вчера все гуляли по пляжу, пили разные напитки, правда, шторм был, не купались. <...> Собственно, туристские объекты не пострадали. Да, подтоплены домовладения в Мирном, но Мирный находится в низине, в период дождей его часто подтапливает», — пояснил Барзыкин.