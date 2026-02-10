Новости
Депутат, считающий вредным для россиян мечтать о зарплате в миллион рублей, зарабатывает полтора миллиона в месяц
По мнению эсера Михаила Делягина, такие доходы доступны лишь образованным и востребованным специалистам
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Делягин убежден, что большинство зумеров лишены образования, поэтому планка заработка в миллион рублей для них недосягаема. Такие доходы доступны лишь образованным и востребованным специалистам.


«Для их большинства, как и для большинства граждан (напомню, в позапрошлом году 60% населения имело доходы, по данным исследования ВШЭ, 40 тысяч рублей или меньше) такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», считает Делягин.


В депутатской декларации за 2024 год справедливорос указал, что заработал за это время 18,1 миллионов рублей, то есть более полутора миллиона в месяц. Также политик владеет двумя квартирами (одна из них в долевой собственности 2/3) 70 и 90 квадратных метров.


В распоряжении Делягина еще есть два земельных участка (2200 и 1200 квадратных метра) с жилыми домами (72 и 133 квадратных метра). Личного автомобиля в собственности у парламентария нет. 

