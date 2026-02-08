Покушение на генерала Алексеева и задержание киллера. Как это было

Утром 6 февраля генерал-лейтенант Министерства обороны России Владимир Алексеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после покушения на него. Как сообщили в Следственном комитете, нападавший произвел несколько выстрелов в военного в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе и скрылся с места происшествия. Daily Storm собрал все подробности, которые известны об этом преступлении.





В Алексеева, как уточняется, было сделано три выстрела: в руку, ногу и грудь. Генерал оказал сопротивление, попытавшись отобрать оружие у стрелявшего.





Кто такой генерал Алексеев





Владимир Алексеев — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой России (2017). С 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.





Окончил Рязанское воздушно-десантное училище, проходил службу в разведке Московского и Дальневосточного округов, а затем в центральном аппарате ГРУ. Командовал действиями военных разведчиков в Сирии.





В 2023 году публично выступил против мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он лично обратился к участникам, призывая их прекратить свои действия. После этого генерал встретился с Пригожиным в ростовском штабе для мирного урегулирования ситуации.





С 2016 года Владимир Алексеев находится под персональными санкциями США и Евросоюза.





Задержание киллера и его сообщника





7 февраля экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о задержании стрелявшего в генерала Владимира Алексеева киллера, а также пособника злоумышленника.





«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал Царев в Telegram.





Тем временем появилась информация о том, что первый замглавы ГРУ пришел в себя и его жизни ничего не угрожает.





На следующий день, 8 февраля, в Федеральная служба безопасности подтвердили: задержан исполнитель покушения на генерала. Также ФСБ совместно с МВД установила его пособников.





Непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба, его задержали в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ и передали России. Пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Васина задержали в Москве, Серебрицкая выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается, указали в ведомстве.