Новости
Новости 18+
St
Покушение на генерала Алексеева и задержание киллера. Как это было
18+
Уроженца Украины, стрелявшего в замначальника ГРУ, поймали в Дубае и экстрадировали в Москву undefined
Детали

Покушение на генерала Алексеева и задержание киллера. Как это было

Уроженца Украины, стрелявшего в замначальника ГРУ, поймали в Дубае и экстрадировали в Москву

Фото: Global Look Press / Вадим Ахметов

Утром 6 февраля генерал-лейтенант Министерства обороны России Владимир Алексеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после покушения на него. Как сообщили в Следственном комитете, нападавший произвел несколько выстрелов в военного в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе и скрылся с места происшествия. Daily Storm собрал все подробности, которые известны об этом преступлении. 


В Алексеева, как уточняется, было сделано три выстрела: в руку, ногу и грудь. Генерал оказал сопротивление, попытавшись отобрать оружие у стрелявшего. 


Кто такой генерал Алексеев 


Владимир Алексеев — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой России (2017). С 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.


Окончил Рязанское воздушно-десантное училище, проходил службу в разведке Московского и Дальневосточного округов, а затем в центральном аппарате ГРУ. Командовал действиями военных разведчиков в Сирии.


В 2023 году публично выступил против мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он лично обратился к участникам, призывая их прекратить свои действия. После этого генерал встретился с Пригожиным в ростовском штабе для мирного урегулирования ситуации.


С 2016 года Владимир Алексеев находится под персональными санкциями США и Евросоюза.


Задержание киллера и его сообщника


7 февраля экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о задержании стрелявшего в генерала Владимира Алексеева киллера, а также пособника злоумышленника. 


«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал Царев в Telegram. 


Тем временем появилась информация о том, что первый замглавы ГРУ пришел в себя и его жизни ничего не угрожает. 


На следующий день, 8 февраля, в Федеральная служба безопасности подтвердили: задержан исполнитель покушения на генерала. Также ФСБ совместно с МВД установила его пособников.


Непосредственным исполнителем был гражданин России Любомир Корба, его задержали в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ и передали России. Пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Васина задержали в Москве, Серебрицкая выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается, указали в ведомстве.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Действовал по указанию спецслужб Украины


Стрелявший в генерала Владимира Алексеева прибыл в Россию в декабре по указанию украинских спецслужб. Он должен был совершить теракт, сообщили в СК. Любомир Корба — уроженец Тернопольской области Украины. 


Как рассказали позже в спецслужбе, на месте покушения обнаружили пистолет Макарова с глушителем. Исполнитель преступления арестован в Москве после экстрадиции из Дубая. Предполагаемому киллеру предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 


Одному из пособников, Виктору Васину, тоже предъявлено обвинение по этой статье, а также по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».  


В деле есть вторая пособница — Зинаида Серебрицкая. Она выехала на Украину. До этого женщина жила в том же московском ЖК, что и генерал Алексеев, пишут СМИ. А киллер Корба давно был знаком со своим подельником Васиным. Они неоднократно переводили друг другу деньги.

#задержание #покушение #генерал #владимир алексеев
Загрузка...
Загрузка...