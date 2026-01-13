В Кемеровской области, где умерли девять младенцев, сложилась катастрофическая ситуация с медперсоналом

Сразу несколько младенцев скончались в первые дни нового года в новокузнецком роддоме №1. По данным СМИ, в учреждении на должностях медсестер якобы трудятся санитарки, однако, как выяснил Daily Storm, проблема с медперсоналом наблюдается в Кемеровской области в целом.





По данным Росстата, в регионе стало меньше акушеров-гинекологов — врачей, которые принимают роды и занимаются здоровьем матери. В 2024 году в регионе числилось 583 специалиста. При этом в 2022 году их было 614.





Стало меньше и акушерок — одних из ключевых сотрудников, которые сопровождают молодую мать после беременности. Согласно официальной статистике, в 2024 году в Кемеровской области работали 673 акушерки (в 2022 году их было 722).





На фоне сокращения количества специалистов выросла нагрузка на медсестер и акушерок. На 10 тысяч человек в 2024 году приходилось 94,1 единицы среднего медперсонала. Для сравнения: в 2020 году этот показатель был на уровне 103. Это значение неуклонно снижается на протяжении последних 10 лет — в 2015 году было 115.





По данным официальной статистики, сейчас в области на 10 тысяч пациентов приходится 43,2 специалиста — это самый низкий показатель за пятилетку. Самые высокие значения фиксировали в 2020 году — 44,4 сотрудника. В то же время растут зарплаты — среднемесячная заработная плата работников в 2024 году составляла 64 тысячи рублей.





Уровень зарплат, как и уровень нагрузки на медработников, также растет из года в год. Еще в 2020 году медработники получали в среднем 40,9 тысячи рублей. Однако в сборнике «Здравоохранение в России» от Росстата Daily Storm не нашел разбивки по должностям и специальностям, поэтому невозможно понять, сколько получают руководители медучреждений и их подчиненные.





О смерти девяти новорожденных в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. Руководство больницы закрыло стационар на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».





Министр здравоохранения Михаил Мурашко отправил в роддом группу специалистов с проверкой. Ее возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Глава Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все родильные дома и перинатальные центрах на готовность «к самым сложным случаям».





После начала проверок главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.