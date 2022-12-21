Новости
Новости
St
«Девочки стоят дешевле мальчиков». Почему женщинам в Афганистане закрыли двери в вузы и запретили работать
По мнению талибов, женские функции — забота о муже, воспитание детей и поддержание порядка в доме Коллаж: Daily Storm
Детали

«Девочки стоят дешевле мальчиков». Почему женщинам в Афганистане закрыли двери в вузы и запретили работать

По мнению талибов, женские функции — забота о муже, воспитание детей и поддержание порядка в доме

Коллаж: Daily Storm

Талибы* запретили женщинам учиться в университетах. Решение коснулось как государственных, так и частных вузов. Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в разговоре с Daily Storm объяснил, что реформа не была случайной. Она нацелена на то, чтобы «покончить с влиянием западных неверующих».


Роль женщин, их обучение в вузах


Политолог указал на то, что запрет на женское образование Министерство образования «Талибана» ввело еще 20 декабря 2022 года. С утра 21 декабря ограничение вступило в силу, в этот же день афганским женщинам закрыли двери в университеты. Так произошло в Кабуле и других крупных городах мусульманской страны.


«Более того, в частных вузах, где этот запрет попытались оспорить, талибы применили репрессии в отношении их руководства. То есть эту команду требуют выполнять обязательно. Талибы готовятся к возможным акциям протеста в ряде городов, на перекрестках введена бронетехника», — рассказал Серенко.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Учебный Афганский центр
Учебный Афганский центр Фото: dailystorm.ru

Запрет на получение женщинами высшего образования не был случайным, отметил политолог. Большую роль в этом сыграла позиция консервативного крыла в Кандагаре.


«Во-первых, талибы считают, что женщинам необязательно учиться, получать слишком хорошее образование. По их мнению, девушки должны учиться до шестого класса, до 12 лет (в силу физиологических причин), после чего могут выходить замуж и становиться матерями», — отметил он.


Таким образом, жительницам Афганистана перекрыты все дороги для поступления в вуз как в своей стране, так и за рубежом, поскольку после шести классов у них нет возможности получить аттестат о среднем образовании.


«Функции женщины — забота о муже, воспитание детей и поддержание порядка в доме. Мужчина обеспечивает своих жен (разрешается иметь до четырех), и поэтому женщине незачем работать. А раз незачем работать, то и незачем учиться», — рассуждает Серенко.


Поддержка талибов в Афганистане


По словам политолога, талибы придерживаются таких взглядов не только потому, что того требуют шариатские нормы, но и потому, что такой образ жизни привычен для «консервативной части пуштунской глубинки». 

Учебный Афганский центр
Учебный Афганский центр Фото: dailystorm.ru

«Талибы опираются на эти стандарты, так как для них очень важно иметь поддержку внутри страны. В крупных городах они такой поддержки не получают, так как там живет достаточно прогрессивная публика и за 20 лет присутствия западной культуры они привыкли к другим стандартам жизни. Они говорят по-английски, хотят учиться, строить карьеру. Талибы воспринимают эмансипацию женщин как результат влияния западных неверующих и считают, что с этим надо покончить», — объяснил эксперт.


Образование мужчин


Серенко также указал на то, что реформу в отношении женщин нельзя рассматривать в отрыве от других шагов талибов. Еще раньше нововведениям подверглась система образования мужского населения Афганистана. 


«Где-то полгода назад они начали создавать систему военно-религиозных медресе по всей стране, куда набирали мальчиков и подростков 6-12 лет. Десятки тысяч детей обучаются самым примитивным религиозным наукам и военной подготовке. То есть воспитывают моджахедов, джихадистов», — проинформировал эксперт.


Жизнь в Афганистане и сотрудничество Кабула с Москвой


Отношения между Афганистаном и Россией политолог назвал «вынужденным соседством», где сосед «не совсем адекватен». Посольство РФ в Кабуле, со слов Серенко, фактически не работает, российская активность в этой стране сведена к минимуму.


Сейчас 90% страны живет в нищите, рассказал Серенко. А гуманитарная помощь, которую поставляет Запад, зачастую до простых людей не доходит — она продается или идет на снабжение боевиков. 

Учебный Афганский центр
Учебный Афганский центр Фото: dailystorm.ru

«Дети умирают от голода каждый день. Многие семьи продают одних детей, чтобы прокормить других. Девушки стоят дешевле, чем мальчики», — сказал Серенко.


В настоящий момент Афганистан развивается по инерции, заявил политолог. По его версии, в 2023-м или 2024 году правление талибов может закончиться — и тогда «краха и катастрофы не избежать». Серенко допустил начало гражданской войны.


*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

#афганистан #талибы #образование #женщины
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»