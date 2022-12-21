«Девочки стоят дешевле мальчиков». Почему женщинам в Афганистане закрыли двери в вузы и запретили работать

Запрет на получение женщинами высшего образования не был случайным, отметил политолог. Большую роль в этом сыграла позиция консервативного крыла в Кандагаре.





«Во-первых, талибы считают, что женщинам необязательно учиться, получать слишком хорошее образование. По их мнению, девушки должны учиться до шестого класса, до 12 лет (в силу физиологических причин), после чего могут выходить замуж и становиться матерями», — отметил он.





Таким образом, жительницам Афганистана перекрыты все дороги для поступления в вуз как в своей стране, так и за рубежом, поскольку после шести классов у них нет возможности получить аттестат о среднем образовании.





«Функции женщины — забота о муже, воспитание детей и поддержание порядка в доме. Мужчина обеспечивает своих жен (разрешается иметь до четырех), и поэтому женщине незачем работать. А раз незачем работать, то и незачем учиться», — рассуждает Серенко.





Поддержка талибов в Афганистане





По словам политолога, талибы придерживаются таких взглядов не только потому, что того требуют шариатские нормы, но и потому, что такой образ жизни привычен для «консервативной части пуштунской глубинки».