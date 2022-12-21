«Девочки стоят дешевле мальчиков». Почему женщинам в Афганистане закрыли двери в вузы и запретили работать

Талибы* запретили женщинам учиться в университетах. Решение коснулось как государственных, так и частных вузов. Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в разговоре с Daily Storm объяснил, что реформа не была случайной. Она нацелена на то, чтобы «покончить с влиянием западных неверующих».
Роль женщин, их обучение в вузах
Политолог указал на то, что запрет на женское образование Министерство образования «Талибана» ввело еще 20 декабря 2022 года. С утра 21 декабря ограничение вступило в силу, в этот же день афганским женщинам закрыли двери в университеты. Так произошло в Кабуле и других крупных городах мусульманской страны.
«Более того, в частных вузах, где этот запрет попытались оспорить, талибы применили репрессии в отношении их руководства. То есть эту команду требуют выполнять обязательно. Талибы готовятся к возможным акциям протеста в ряде городов, на перекрестках введена бронетехника», — рассказал Серенко.
Запрет на получение женщинами высшего образования не был случайным, отметил политолог. Большую роль в этом сыграла позиция консервативного крыла в Кандагаре.
«Во-первых, талибы считают, что женщинам необязательно учиться, получать слишком хорошее образование. По их мнению, девушки должны учиться до шестого класса, до 12 лет (в силу физиологических причин), после чего могут выходить замуж и становиться матерями», — отметил он.
Таким образом, жительницам Афганистана перекрыты все дороги для поступления в вуз как в своей стране, так и за рубежом, поскольку после шести классов у них нет возможности получить аттестат о среднем образовании.
«Функции женщины — забота о муже, воспитание детей и поддержание порядка в доме. Мужчина обеспечивает своих жен (разрешается иметь до четырех), и поэтому женщине незачем работать. А раз незачем работать, то и незачем учиться», — рассуждает Серенко.
Поддержка талибов в Афганистане
По словам политолога, талибы придерживаются таких взглядов не только потому, что того требуют шариатские нормы, но и потому, что такой образ жизни привычен для «консервативной части пуштунской глубинки».
«Талибы опираются на эти стандарты, так как для них очень важно иметь поддержку внутри страны. В крупных городах они такой поддержки не получают, так как там живет достаточно прогрессивная публика и за 20 лет присутствия западной культуры они привыкли к другим стандартам жизни. Они говорят по-английски, хотят учиться, строить карьеру. Талибы воспринимают эмансипацию женщин как результат влияния западных неверующих и считают, что с этим надо покончить», — объяснил эксперт.
Образование мужчин
Серенко также указал на то, что реформу в отношении женщин нельзя рассматривать в отрыве от других шагов талибов. Еще раньше нововведениям подверглась система образования мужского населения Афганистана.
«Где-то полгода назад они начали создавать систему военно-религиозных медресе по всей стране, куда набирали мальчиков и подростков 6-12 лет. Десятки тысяч детей обучаются самым примитивным религиозным наукам и военной подготовке. То есть воспитывают моджахедов, джихадистов», — проинформировал эксперт.
Жизнь в Афганистане и сотрудничество Кабула с Москвой
Отношения между Афганистаном и Россией политолог назвал «вынужденным соседством», где сосед «не совсем адекватен». Посольство РФ в Кабуле, со слов Серенко, фактически не работает, российская активность в этой стране сведена к минимуму.
Сейчас 90% страны живет в нищите, рассказал Серенко. А гуманитарная помощь, которую поставляет Запад, зачастую до простых людей не доходит — она продается или идет на снабжение боевиков.
«Дети умирают от голода каждый день. Многие семьи продают одних детей, чтобы прокормить других. Девушки стоят дешевле, чем мальчики», — сказал Серенко.
В настоящий момент Афганистан развивается по инерции, заявил политолог. По его версии, в 2023-м или 2024 году правление талибов может закончиться — и тогда «краха и катастрофы не избежать». Серенко допустил начало гражданской войны.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.