​​Снегурки, зайчики и автоматчики. Города России начали украшать ледяными скульптурами с символикой СВО

В Забайкальском крае появился новый тренд, который этой зимой может охватить всю Россию. В начале декабря центр Читы украсили пластиковыми и ледяными фигурами участников СВО. Предполагалось, что это будет вызывать радость и пробуждать патриотизм. Но получилось с точностью до наоборот: холодные белые солдаты ассоциировались исключительно со смертью, и их пришлось срочно заменять на хардпостеры. А это еще 400 тысяч к уже потраченным восьми миллионам. Хотя бог с ними, с деньгами. Уместно ли создавать такие работы в принципе?





Для чего нужны эти скульптуры, красочнее всего объяснил начальник управления пресс-службы и информации правительства Забайкальского края Роман Шадрин. На тот момент фигуры еще стояли, но горожане уже массово выражали свое недовольство: мол, у людей и так стресс, давайте им окончательно испортим приближающиеся праздники.





«Там не пустили людей в военной форме в бар, — говорилось в его Telegram-канале. — Сям дети непонимающих пытаются травить детей воюющих. И по комментариям понятно, что в этой правильной реальности русскому солдату нет места на новогодних праздниках. Пусть воюет там себе, а здесь будут глинтвейн, мандарины, зайчики и благостное отрицание происходящего».