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​​Снегурки, зайчики и автоматчики. Города России начали украшать ледяными скульптурами с символикой СВО
По задумке авторов, это делается для поддержки российских воинов, которые сейчас находятся на Украине Коллаж: Daily Storm
Детали

​​Снегурки, зайчики и автоматчики. Города России начали украшать ледяными скульптурами с символикой СВО

По задумке авторов, это делается для поддержки российских воинов, которые сейчас находятся на Украине

Коллаж: Daily Storm

В Забайкальском крае появился новый тренд, который этой зимой может охватить всю Россию. В начале декабря центр Читы украсили пластиковыми и ледяными фигурами участников СВО. Предполагалось, что это будет вызывать радость и пробуждать патриотизм. Но получилось с точностью до наоборот: холодные белые солдаты ассоциировались исключительно со смертью, и их пришлось срочно заменять на хардпостеры. А это еще 400 тысяч к уже потраченным восьми миллионам. Хотя бог с ними, с деньгами. Уместно ли создавать такие работы в принципе?


Для чего нужны эти скульптуры, красочнее всего объяснил начальник управления пресс-службы и информации правительства Забайкальского края Роман Шадрин. На тот момент фигуры еще стояли, но горожане уже массово выражали свое недовольство: мол, у людей и так стресс, давайте им окончательно испортим приближающиеся праздники.


«Там не пустили людей в военной форме в бар, — говорилось в его Telegram-канале. — Сям дети непонимающих пытаются травить детей воюющих. И по комментариям понятно, что в этой правильной реальности русскому солдату нет места на новогодних праздниках. Пусть воюет там себе, а здесь будут глинтвейн, мандарины, зайчики и благостное отрицание происходящего».

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«Почему раньше красноармеец и красная звезда на елке, автомат «Зарница» в подарок, новогодний костюм любого солдата любой практически армии мира были органичной частью Нового года? — спрашивает Шадрин. — И сколько сейчас нужно времени и трагических событий, чтобы «вежливые люди» перестали быть чужими среди своих, среди тех, кто пока так и не понял?»


Интересно, что потом ледяных солдатиков все-таки убрали (вместо них добавили пластиковых, изображенных с женами и детьми). Однако традиция украшать города символикой СВО успела уйти в народ. И вот уже о таких произведениях сообщают то в Бурятии, то в Башкирии, то в столице Кузбасса — Кемерове. А к этому марафону начали присоединяться даже рядовые горожане.

Фото: ВКонтакте / Бурятия Пост | Buryatia Post | Улан-Удэ | Байкал

Впрочем, как считает член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, академик и член президиума Российской академии художеств Андрей Ковальчук, подобные работы тоже имеют право на жизнь.


«Если город установил такие фигуры — значит, на это есть решение. Какими они будут — определяют местные власти, — говорит он Daily Storm. — Поэтому я даже не знаю, как на это реагировать... Ну поставили — и все. Понятно, что через какое-то время они растают».


«А как же тогда целые ледовые фестивали? Или даже настоящие ледовые города вроде тех, что мне доводилось видеть в Китае? — спрашивает художник. — И ведь все прекрасно понимают, что это не навсегда. Создают... А когда становится тепло — убирают. Я не вижу в этом ничего особенного».

Андрей Ковальчук
Андрей Ковальчук Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Не разглядел в этом кощунственного и академик РАХ, автор десятков монументальных работ Салават Щербаков. Правда, предупредил: прежде чем взяться за такую скульптуру, нужно 10 раз подумать: а справишься?

 

«Ведь что такое СВО? Это большое историческое событие, которое в том числе включает в себя и отстаивание интересов нашей страны, — размышляет скульптор. — Поэтому данная работа должна соответствовать уровню великой русской культуры. К ней нужно подходить очень профессионально, очень в каком-то смысле деликатно и очень сильно. Важно, чтобы это было не наспех, и обязательно с учетом мнения коллег и общественности».


«Вспомните знаменитые русские лубки, — предлагает Щербаков. — Или дембельские альбомы о службе в армии. Они наивные и простые, но отражают отношение! Это язык народа, и он тоже имеет право быть».


Но есть и те, кто считает, что это неуместно. Например, скульптор Андрей Коробцов, автор памятника мученически погибшему в чеченскую войну 19-летнему Евгению Родионову. Ледяные солдаты? В Новый год?!


«Лично я считаю так, — говорит он Daily Storm. — Любой материал диктует свои условия. Лед — это скорее про праздник. Он нарядный, красивый, а если его еще и подсветить, то сразу создает новогоднее настроение. Поэтому под него больше подойдут какие-нибудь лошадки или Дед Мороз со Снегурочкой. А если ваша цель увековечить — надо брать что-то другое».

Салават Щербаков
Салават Щербаков Фото: Global Look Press / Замир Усманов

«Вы знаете, мне когда-то тоже предлагали создать ледяную скульптуру, — вспоминает наш собеседник. — Но она была на тему русских былин, и там еще имелась возможность отойти от реализма. А здесь... Нет, если бы мне поступило вот такое предложение, я бы не согласился».


Кстати, сам автор ледяных автоматчиков, похоже, тоже не в восторге. Фамилия мастера не раскрывается. Но разыскавшие его корреспонденты «Чита.ру» намекают, что он предпочел бы создать что-нибудь другое.


«Я вообще думаю, что в Новый год надо было бы, несмотря ни на что, сделать праздник детям. Это было бы патриотичнее, чем солдаты по городу. Такое мое мнение. А так, конечно, есть доля патриотизма, потому что наши солдаты. Кто придумал — я не знаю», — сообщил он журналистам.

Скриншот: YouTube / Two Cats Video Production

А потом уточнил: «Многие подходят, спрашивают, почему именно они. Я не задаюсь вопросами, не знаю, чья идея. Я делаю, потому что мне нравится работать со льдом. А так... Кто что усматривает, тот пусть то и видит. Хотите патриотизм — пусть это будет патриотизм, хотите — пусть будут просто солдаты».


﻿Забыли добавить: помимо ледяных бойцов, в городе установили еще и снеговика. Но не простого, а с российским стягом. Только не рассказывайте, что вам сейчас представилось.

#спецоперация #ледяные солдаты #андрей ковальчук #андрей коробцов #чита #сво #салават щербаков #украина
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