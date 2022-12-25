Пурга занесла Америку: кадры из США, где из-за снегопадов погибли 28 человек и тысячи остались без света

Несколько дней назад на многие северо-западные, северо-восточные и юго-восточные штаты США обрушился мощный зимний шторм. Жертвами непогоды стали десятки человек. Сотни тысяч людей в канун Рождества остались без электричества. Daily Storm собрал фото и видео шторма.
Зимний шторм «Эллиотт» начал формироваться 21 декабря. По последним данным, из-за непогоды погибли 28 человек, сообщает телеканал NBC. Смерти зафиксированы в штатах Оклахома, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсин, Канзас, Небраска, Огайо, Нью-Йорк, Колорадо и Мичиган.
Без электричества остаются более 170 тысяч пользователей, свидетельствуют данные портала poweroutage.us. Накануне было известно о миллионе домохозяйств, оставшемся без света.
По последним данным, в Соединенных Штатах отменено почти 1300 авиарейсов, сообщает проект flightaware.com.
Национальная метеорологическая служба США назвала нашедшую на страну бурю «штормом, который случается раз в поколение». Помимо Соединенных Штатов, непогода настигла также Канаду.
Из-за снежной бури в США рекордно упала добыча природного газа, сообщил Bloomberg. Из-за обледенения труб и перебоев в работе оборудования добыча газа 23 декабря снизилась на 2,8 миллиона кубометров (почти на 10%) — это самый крупный спад за более чем 10 лет, пишет агентство.