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Пурга занесла Америку: кадры из США, где из-за снегопадов погибли 28 человек и тысячи остались без света
Детали

Пурга занесла Америку: кадры из США, где из-за снегопадов погибли 28 человек и тысячи остались без света

Непогода повлияла в том числе на американскую газовую отрасль

Непогода повлияла в том числе на американскую газовую отрасль undefined
Фото: РИА Новости / Юки Ивамура

Несколько дней назад на многие северо-западные, северо-восточные и юго-восточные штаты США обрушился мощный зимний шторм. Жертвами непогоды стали десятки человек. Сотни тысяч людей в канун Рождества остались без электричества. Daily Storm собрал фото и видео шторма. 


Зимний шторм «Эллиотт» начал формироваться 21 декабря. По последним данным, из-за непогоды погибли 28 человек, сообщает телеканал NBC. Смерти зафиксированы в штатах Оклахома, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсин, Канзас, Небраска, Огайо, Нью-Йорк, Колорадо и Мичиган. 

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Без электричества остаются более 170 тысяч пользователей, свидетельствуют данные портала poweroutage.us. Накануне было известно о миллионе домохозяйств, оставшемся без света. 

По последним данным, в Соединенных Штатах отменено почти 1300 авиарейсов, сообщает проект flightaware.com.  

Национальная метеорологическая служба США назвала нашедшую на страну бурю «штормом, который случается раз в поколение». Помимо Соединенных Штатов, непогода настигла также Канаду.  

Из-за снежной бури в США рекордно упала добыча природного газа, сообщил Bloomberg. Из-за обледенения труб и перебоев в работе оборудования добыча газа 23 декабря снизилась на 2,8 миллиона кубометров (почти на 10%) — это самый крупный спад за более чем 10 лет, пишет агентство.  

#непогода #сша #снегопад
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