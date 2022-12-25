Пурга занесла Америку: кадры из США, где из-за снегопадов погибли 28 человек и тысячи остались без света

Несколько дней назад на многие северо-западные, северо-восточные и юго-восточные штаты США обрушился мощный зимний шторм. Жертвами непогоды стали десятки человек. Сотни тысяч людей в канун Рождества остались без электричества. Daily Storm собрал фото и видео шторма.





Зимний шторм «Эллиотт» начал формироваться 21 декабря. По последним данным, из-за непогоды погибли 28 человек, сообщает телеканал NBC. Смерти зафиксированы в штатах Оклахома, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсин, Канзас, Небраска, Огайо, Нью-Йорк, Колорадо и Мичиган.