Диана Гурцкая дала мастер-класс по вокалу и спела для семей участников СВО в Едином центре поддержки

Народная артистка России Диана Гурцкая провела в Едином центре поддержки участников СВО в Москве мастер-класс по вокалу и спела вместе с воспитанниками своего Центра социальной интеграции. Мероприятие прошло тепло и уютно: певица фотографировалась, обнималась и исполняла песни вместе с женами, мамами и детьми участников спецоперации. Она поделилась тем, как бороться со страхом сцены, и пригласила родственников военных выступить вместе с ее воспитанниками. Артистка поддержала идею создать фестиваль для творческих коллективов, в которые бы вошли бойцы спецоперации и члены их семей.
Участницы вокального коллектива «Надежда» — жены, мамы и дети бойцов СВО. Трижды в неделю они собираются на занятия по пению. В начале мастер-класса они спели для Дианы Гурцкая песню «Русская рать»:
Ой, что-то мы засиделись, братцы,
Не пора ли нам разгуляться?
Русь молодая, силы немерено.
Дайте коня мне да добрый меч!
Народная артистка России поблагодарила участниц «Надежды» за песню и призналась, что у нее был ком в горле, когда она слушала исполнительниц.
«Какие вы замечательные, мудрые, сильные, удивительные! И какая у нас удивительная, большая, сильнейшая страна — Россия. И вы сегодня — олицетворение нежности, мудрости, веры. Спасибо вам!» — обратилась она к вокалисткам.
Гурцкая сказала, что музыка дает ей возможность видеть, несмотря на то что она родилась незрячей. Она подчеркнула, что главное в песне — это правдивость и искренность.
Одна из участниц «Надежды» спросила певицу, как она борется со страхом сцены. Бояться — нормально, считает артистка. Бояться — значит чувствовать ответственность. Она посоветовала верить в себя и думать о своем зрителе во время выступления.
Другая вокалистка рассказала, что записала песню, которую посвятила своему дяде, участнику СВО, а также другим героям спецоперации. Гурцкая пригласила девушку выступить с этой композицией в Центре социальной интеграции.
Артистка поддержала предложение «Надежды» организовать фестиваль, в котором соберутся коллективы участников СВО и их родственников со всей России. Она пообещала помочь и выступить на таком мероприятии: «Я чем смогу — всегда готова встать рядом. Надо будет — песню, надо будет — помочь, надо будет — поездить... Готова быть рядом, потому что для меня это большая честь — быть со страной, быть с вами!»
На мастер-классе Гурцкая вместе с участницами коллектива «Надежда» спела народную песню «Ой, то не вечер», свою песню «Мечта» и предложила регулярно проводить такие встречи.
После мастер-класса на концерте для семей участников СВО артистка исполнила хиты «Мама», «Ты здесь» и спела вместе с маленькими воспитанниками Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая. Организация помогает людям с инвалидностью проходить реабилитацию и заниматься творческой самореализацией.
Певица поздравила военных и их родных с наступающим Новым годом: «Здоровья, много-много радости, много-много счастья! Пусть все мечты сбудутся! Пусть все будет так, как вы задумали в вашей жизни!»
Единый центр поддержки Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ведет полное индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей во время прохождения службы и после ее окончания, а также предоставляет услуги по адаптации и социализации военных. За время работы центр принял более 400 тысяч обращений и оказал более 400 тысяч услуг.