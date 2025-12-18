Диана Гурцкая дала мастер-класс по вокалу и спела для семей участников СВО в Едином центре поддержки

Народная артистка России Диана Гурцкая провела в Едином центре поддержки участников СВО в Москве мастер-класс по вокалу и спела вместе с воспитанниками своего Центра социальной интеграции. Мероприятие прошло тепло и уютно: певица фотографировалась, обнималась и исполняла песни вместе с женами, мамами и детьми участников спецоперации. Она поделилась тем, как бороться со страхом сцены, и пригласила родственников военных выступить вместе с ее воспитанниками. Артистка поддержала идею создать фестиваль для творческих коллективов, в которые бы вошли бойцы спецоперации и члены их семей.





Участницы вокального коллектива «Надежда» — жены, мамы и дети бойцов СВО. Трижды в неделю они собираются на занятия по пению. В начале мастер-класса они спели для Дианы Гурцкая песню «Русская рать»:





Ой, что-то мы засиделись, братцы,

Не пора ли нам разгуляться?

Русь молодая, силы немерено.

Дайте коня мне да добрый меч!





Народная артистка России поблагодарила участниц «Надежды» за песню и призналась, что у нее был ком в горле, когда она слушала исполнительниц.





«Какие вы замечательные, мудрые, сильные, удивительные! И какая у нас удивительная, большая, сильнейшая страна — Россия. И вы сегодня — олицетворение нежности, мудрости, веры. Спасибо вам!» — обратилась она к вокалисткам.





Гурцкая сказала, что музыка дает ей возможность видеть, несмотря на то что она родилась незрячей. Она подчеркнула, что главное в песне — это правдивость и искренность.





Одна из участниц «Надежды» спросила певицу, как она борется со страхом сцены. Бояться — нормально, считает артистка. Бояться — значит чувствовать ответственность. Она посоветовала верить в себя и думать о своем зрителе во время выступления.