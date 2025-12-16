Полмиллиарда за госконтракт: что известно о ЧОП из подмосковной школы, где ученик устроил расправу

Сотни миллионов рублей ежегодно зарабатывал ЧОП, охранника которого ранил школьник в Подмосковье. Как заметил Daily Storm, недавно сотрудники фирмы жаловались на проблемы с выплатами.





По информации из «Госзакупок», охраной почти 200 социальных учреждений в Одинцовском городском округе занимается ЧОП «ЩИТ». В конце 2024-го управление образования заключило с компанией контракт на 545 миллионов рублей.





Охрана Успенской школы, где сегодня произошла трагедия, стоит почти 3,7 миллиона рублей за год. В смену на одном посту должны дежурить двое сотрудников. Им разрешено применять спецсредства, но нельзя держать при себе оружие, указано в документах.





Частники работают в местных школах с 2022 года. Сначала с ними на год заключили договор на 32 миллиона рублей. К 2023-му и 2024 году суммы выросли до 369 миллионов рублей и 463 миллионов рублей соответственно.





Несмотря на огромные контракты, в 2025-м между коллективом и руководством появились разногласия, которые вылились в проверки Роструда. В сентябре трудовая инспекция заявила, что сотрудники пожаловались на выплаты по временной нетрудоспособности и за отпуска. Также специалистам не согласовывали ежегодный перерыв в работе. В итоге ведомство выписало руководству организации предостережения, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».





Утром 16 декабря правоохранители сообщили о нападении на школу в Московской области. Подросток с ножом пришел в Успенскую СОШ, ранил охранника и расправился с малолетним учеником. Вооруженного парня задержали силовики.





Позже в Сети появилось видео атаки от первого лица. На кадрах нападавший не спеша бродит по зданию в поисках одной из учительниц. Спустя какое-то время он понимает, что не может найти нужного педагога. Тогда ученик подходит к другой учительнице, которая прикрывает собой толпу детей.





В этот момент сзади подбегает охранник. Злоумышленник распыляет газ мужчине в лицо и несколько раз ударяет его ножом. Тем временем сотрудница с ребятами за считанные секунды запирает их в кабинете. Однако один мальчик решает бежать по лестнице и не успевает спастись.





Педагог Успенской СОШ в беседе с Daily Storm рассказал, что до атаки нападавший не был замечен в хулиганстве и не «кошмарил» детей.