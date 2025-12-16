Спецназ взял штурмом школу в Подмосковье, нападавший задержан

Подросток, напавший с ножом на учеников в школе подмосковного Одинцова, задержан. Как сообщается, для его задержания правоохранителям пришлось провести штурм.





После нападения, в результате которого, по некоторым данным, один человек погиб и еще несколько пострадали, нападавший заперся в одном из кабинетов. Он взял в заложники одного человека. На опубликованных в Сети кадрах видно, как силовики ведут подростка без верхней одежды к служебному автомобилю.





Также на видео попал момент, как ученики выбегали из школы без верхней одежды. Они спрятались в одном из подъездов рядом стоящего дома.





На место происшествия прибыли не менее трех бригад скорой помощи, два реанимобиля и шесть автомобилей полиции. В учебном заведении АГН «Москва» заявили, что ситуация находится под контролем. Информацию также прокомментировала детский омбудсмен Ксения Мишонова.





«Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана. Мотивы этого преступления выясняет следствие», — говорится в сообщении.





Раненых детей госпитализировали в научно-клинический центр имени Рошаля.





Ранее сообщалось, что в результате нападения один ученик погиб, еще трое получили ранения.