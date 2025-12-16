Подросток с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, один ребенок погиб

Вооруженный ножом подросток устроил нападение на учащихся школы в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





Как уточнили MSK1 в региональном министерстве информации и молодежной политики, один ученик погиб, еще трое получили ранения. Также информацию о гибели одного ученика подтвердили в Следственном комитете. СК возбудил уголовное дело после нападения. По данным ведомства, утром несовершеннолетний нанес удары ножом охраннику и одному из учеников, в результате чего ребенок скончался.





Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СКР по Московской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





На место происшествия также направлены бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. В близлежащих больницах развернуты операционные для приема пострадавших.





Учащиеся эвакуированы из здания школы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. РЕН ТВ со ссылкой на источник также сообщает, что нападавшего задержали. Перед этим он заперся в кабинете, сотрудники правоохранительных органов вели с ним переговоры.





Это уже второй случай нападения в школах за несколько дней. Вчера сообщалось, что ученик напал с ножом на учительницу в школе Санкт-Петербурга.