Подростки планировали взорвать нефтепровод «Дружба» в Липецкой области
В Липецкой области предотвращена попытка диверсии на наземном участке нефтепровода «Транснефть-Дружба». По информации ЦОС ФСБ России, задержаны четверо подростков, которые действовали по заданию украинских спецслужб. 


«Пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области», — говорится в сообщении.


В октябре в Telegram была выявлена группа лиц, которые искали быстрый заработок. Они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его заданиям и за денежное вознаграждение они поджигали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, подростки получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ) для подрыва нефтепровода «Дружба».


Возбуждено уголовное дело.

