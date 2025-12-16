Новости
Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву
Информации о разрушениях и пострадавших нет undefined
Система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.


В Министерстве обороны России добавили, что за прошедшую ночь над регионами страны уничтожили 83 БПЛА. Наибольшее количество летательных аппаратов сбили над Брянской областью — 64. Над Калужской областью сбили девять беспилотников, над Смоленской — пять, над Крымом — два, над Тверской областью — один.

