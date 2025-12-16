В ЛДПР предложили установить единые требования доступности общественного транспорта

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Daily Storm обозначил проблему с общественным транспортом в России. По его словам, в партии в течение последнего месяца проводили мониторинг и опросили более 3500 граждан. В итоге либерал-демократы пришли к неутешительному выводу: чем меньше населенный пункт, тем хуже состояние транспорта.

«В селах, деревнях и поселках городского типа 64,2% опрошенных оценивают состояние общественного транспорта как «очень плохое» или «скорее плохое». В административных центрах доля удовлетворительных и хороших оценок заметно выше. Чем дальше от регионального центра, тем больше ощущение, что про население отдаленных поселений забыли», — сообщил Слуцкий.

Он обратил внимание и на проблему со стоимостью проезда в общественном транспорте.





«Средняя поездка стоит около 44 рублей в административных центрах, 57 рублей в малых городах и 76 рублей в сельской местности. Это крайне несправедливо. Чем менее обеспечены люди, тем дороже добраться на работу, к врачу, отправить ребенка в школу, съездить в гости к друзьям. Каждый 10-й опрошенный жалуется, что общественного транспорта просто нет. Они хотели бы за проезд заплатить, да некому», — сказал председатель ЛДПР.

Чтобы исправить ситуацию, Слуцкий предложил ряд мер, которые необходимы на федеральном уровне.





«Фракция ЛДПР предлагает ввести льготные лизинговые программы для перевозчиков, чтобы обновить устаревший автопарк. Установить единые требования доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. Обеспечить приток кадров в отрасль за счет целевой поддержки, образовательных грантов и программ для переезжающих на работу в сельскую местность и малые города», — перечислил Слуцкий.