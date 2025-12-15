В Сапожке власти не пригласили матерей и вдов погибших военных на праздник в честь закрытия Года защитника Отечества

Бывший главный редактор районной газеты и мать погибшего на СВО военнослужащего Светлана Михеева раскритиковала власти рязанского Сапожка за организацию концерта. Мероприятие, посвященное закрытию Года защитника Отечества, прошло 9 декабря в районном Доме культуры без приглашения родственников погибших участников специальной военной операции.





«На закрытие Года Защитника Отечества не были приглашены ни одна мать, ни одна жена или вдова солдата. А погибших на сегодняшний момент более 22 человек», — написала она в соцсети «ВКонтакте».





Женщина отметила, что аналогичная ситуация была и на праздновании Дня матери в том же ДК. Ее сын Даниил Телеш погиб на СВО осенью прошлого года и был посмертно награжден орденом Мужества.





По словам женщины, организаторы мероприятий действуют формально, для галочки, не интересуясь судьбами семей погибших.





«Они даже не знают членов семей погибших. Не знают или не хотят знать? А может, не хотят шевелиться?» — задается она вопросом.





Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков прокомментировал ситуацию с концертом. Он назвал это ярким примером невнимания к людям.





Парламентарий заявил, что в таких событиях «особенно ясно видно, где слова о патриотизме заканчиваются и начинается пустой формализм». Новиков охарактеризовал такой подход как мероприятие «для галочки».





«Так нельзя. Память о павших героях — священна. Это уважение к их семьям каждый день, а не только к отчетным датам. И если этого не понимают на местах — значит, что-то пошло очень не так», — отметил депутат.





Он выразил уверенность, что власти Рязанской области отреагируют на эту ситуацию и подобные инциденты больше не повторятся.