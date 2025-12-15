Новости
Новости 18+
St
Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях по картам и через СБП
18+
Меры вводятся для борьбы с отмыванием денег undefined
Новости

Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях по картам и через СБП

Меры вводятся для борьбы с отмыванием денег

Росфинмониторинг получит право на информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей (СБП) и с использованием платежных карт. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.


Цель нововведения — усиление мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно документу, надзорное ведомство сможет на безвозмездной основе запрашивать у оператора НСПК данные об операциях, проведенных через СБП, с использованием личного кабинета или иным способом. 


Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определены соглашением между Росфинмониторингом и оператором, которое должно быть оговорено с Банком России. Закон также предоставляет службе право получать сведения об операциях с использованием универсального платежного кода.


Нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#платежи #росфинмониторинг #информация
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...