Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях по картам и через СБП

Росфинмониторинг получит право на информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей (СБП) и с использованием платежных карт. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.





Цель нововведения — усиление мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Согласно документу, надзорное ведомство сможет на безвозмездной основе запрашивать у оператора НСПК данные об операциях, проведенных через СБП, с использованием личного кабинета или иным способом.





Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определены соглашением между Росфинмониторингом и оператором, которое должно быть оговорено с Банком России. Закон также предоставляет службе право получать сведения об операциях с использованием универсального платежного кода.





Нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года.