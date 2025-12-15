Новости
Решивший баллотироваться от «Единой России» депутат ЛДПР Наумов лишился поста во фракции Госдумы
18+
Единогласным решением его заменили на недавно получившего мандат Владимира Сысоева
Решивший баллотироваться от «Единой России» депутат ЛДПР Наумов лишился поста во фракции Госдумы

Единогласным решением его заменили на недавно получившего мандат Владимира Сысоева

Станислав Наумов Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов сообщил СМИ, что планирует переизбраться в новый созыв Госдумы от «Единой России». После этого Наумова лишили должности замруководителя аппарата фракции либерал-демократов, сообщили Daily Storm в пресс-службе партии.


«Фракцией ЛДПР принято единогласное решение об освобождении Станислава Александровича Наумова от должности заместителя руководителя аппарата фракции ЛДПР», — доложила пресс-секретарь.


Вместо Наумова вакантную должность займет депутат Владимир Сысоев. В мае он получил мандат бывшего парламентария от ЛДПР Евгения Маркова — тот перешел из Госдумы в Министерство природных ресурсов и экологии.


«Я сам проголосовал вместе с коллегами по фракции за избрание Сысоева. Он справится, я ему готов помогать как рядовой член фракции. Вместе с ним продолжу работать с РСПП над проблемой запредельного уровня штрафных платежей за превышение уровня экологических нормативов 2017 года», — объяснил Daily Storm сам Наумов.


Ранее он заявил, что намерен участвовать в праймериз «Единой России» в 2026 году по одному из одномандатных округов в Челябинской области. По словам депутата, ему важно быть вовлеченным в проект 100-летия Магнитогорска в 2029 году. Оргкомитет проекта возглавляет первый вице-премьер России Денис Мантуров.

