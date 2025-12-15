Решивший баллотироваться от «Единой России» депутат ЛДПР Наумов лишился поста во фракции Госдумы

Депутат от ЛДПР Станислав Наумов сообщил СМИ, что планирует переизбраться в новый созыв Госдумы от «Единой России». После этого Наумова лишили должности замруководителя аппарата фракции либерал-демократов, сообщили Daily Storm в пресс-службе партии.





«Фракцией ЛДПР принято единогласное решение об освобождении Станислава Александровича Наумова от должности заместителя руководителя аппарата фракции ЛДПР», — доложила пресс-секретарь.





Вместо Наумова вакантную должность займет депутат Владимир Сысоев. В мае он получил мандат бывшего парламентария от ЛДПР Евгения Маркова — тот перешел из Госдумы в Министерство природных ресурсов и экологии.





«Я сам проголосовал вместе с коллегами по фракции за избрание Сысоева. Он справится, я ему готов помогать как рядовой член фракции. Вместе с ним продолжу работать с РСПП над проблемой запредельного уровня штрафных платежей за превышение уровня экологических нормативов 2017 года», — объяснил Daily Storm сам Наумов.





Ранее он заявил, что намерен участвовать в праймериз «Единой России» в 2026 году по одному из одномандатных округов в Челябинской области. По словам депутата, ему важно быть вовлеченным в проект 100-летия Магнитогорска в 2029 году. Оргкомитет проекта возглавляет первый вице-премьер России Денис Мантуров.