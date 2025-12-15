Жена тольяттинского депутата-патриота улетела рожать в Чили первым классом

Региональное отделение партии «Единая Россия» начало внутреннюю проверку после публикаций в соцсетях о тольяттинском депутате Александре Дорожкине, председателе комиссии по городскому хозяйству. Поводом стало распространение информации о том, что его супруга родила ребенка в Республике Чили.





Как рассказала в Telegram-канале местная журналистка Алена Воронцова, самарское региональное отделение партии поручило местному отделению в Тольятти вывести Дорожкина из состава политсовета. В партии подчеркнули, что принцип неприкосновенности частной жизни остается в силе, однако демонстративное размещение информации, вызвавшей широкий общественный резонанс, сочли недопустимым. Отмечается, что статус депутата накладывает негласное обязательство соблюдать разумную скромность на него самого и членов его семьи.





Информация о родах была опубликована супругой парламентария в личном блоге в социальной сети. Женщина рассказала, что они с мужем рассматривали несколько вариантов для будущих родов, в том числе США. Однако, по ее словам, решили остановиться на Чили, так как гражданство этой страны, которое ребенок получает при рождении, позволяет посещать другие государства без визы. Жена депутата опубликовала видео, на котором заметно, что она летит первым классом. Стоимость такого полета превышает цены на бизнес-класс.





Как убедился корреспондент Daily Storm, цены на билеты бизнес-класса по маршруту Самара — Сантьяго (столица Чили) начинаются более чем от миллиона рублей. Самый дешевый вариант стоит 1,17 миллиона рублей, на маршруте предусмотрена пересадка в Стамбуле.





В то же время сам депутат в социальных сетях неоднократно публиковал патриотические заметки. В частности, он называет Россию «Родиной, домом, местом силы и вдохновения».