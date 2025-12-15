Путин подписал закон об освобождении матерей и одиноких отцов детей-инвалидов от обязательных работ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень граждан, освобождаемых от административного наказания в виде обязательных работ. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.





Поправки касаются в первую очередь родителей и опекунов детей-инвалидов, а также одиноких отцов. Согласно новым нормам, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях, от обязательных работ освобождаются не только матери детей в возрасте до трех лет, как было ранее, но и одинокие отцы таких детей, а также усыновители, опекуны и попечители. Кроме того, это освобождение теперь распространяется на матерей или одиноких отцов, усыновителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов.





Закон предоставляет судебным приставам-исполнителям право обращаться в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ для указанных категорий граждан, а также для лиц, у которых наступила беременность, тяжелая болезнь или которые были признаны инвалидами I или II группы. Ранее подать такое ходатайство они должны были самостоятельно, что было затруднительно в силу физического состояния или жизненных обстоятельств.