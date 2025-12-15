Новости
The Washington Post: Украинская энергосистема — на грани полного коллапса

Продолжение ударов по энергетике может расколоть страну на две части

Энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников и аналитиков.


По всей стране фиксируются серьезные перебои в энергоснабжении, особенно на фоне наступления холодов. Источники издания предупреждают, что новые удары по энергообъектам могут полностью парализовать передачу электроэнергии с запада, где производится ее основная часть, на восток страны, что фактически расколет Украину на две зоны.


«Украина если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близка к этому», — заявил WP высокопоставленный европейский дипломат.


В Киеве 13 декабря среднее время отключений достигло 14 часов, во Львове — до 3,5 часа. Власти публикуют графики отключений.


Минобороны России неоднократно указывало, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре. В частности, ведомство сообщало и об ударе 13 декабря. 

