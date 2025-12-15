Энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников и аналитиков.





По всей стране фиксируются серьезные перебои в энергоснабжении, особенно на фоне наступления холодов. Источники издания предупреждают, что новые удары по энергообъектам могут полностью парализовать передачу электроэнергии с запада, где производится ее основная часть, на восток страны, что фактически расколет Украину на две зоны.





«Украина если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близка к этому», — заявил WP высокопоставленный европейский дипломат.





В Киеве 13 декабря среднее время отключений достигло 14 часов, во Львове — до 3,5 часа. Власти публикуют графики отключений.





Минобороны России неоднократно указывало, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам, а также связанной с ними инфраструктуре. В частности, ведомство сообщало и об ударе 13 декабря.