ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку России

Евросоюз впервые в истории ввел персональные ограничительные меры против гражданина Соединенных Штатов из-за поддержки им России. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС.





Под санкции попал бывший помощник шерифа из Флориды Джон Марк Дуган, который в 2016 году запросил политическое убежище в России. В документе Совета Евросоза утверждается, что Дуган, которому приписывается также российское гражданство, участвовал в поддержке «российских информационных операций в интернете».





«Он публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете», — говорится в тексте решения.

Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.





Всего под ограничительные меры попали 17 физических и 4 юридических лица. Среди них ведущие российские эксперты в сфере международных отношений и журналисты.





В список вошли декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора Центра европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, а также председатель совета клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.





Основанием для санкций, согласно документам ЕС, стало обвинение в «манипулировании информацией» и поддержке политики РФ, «подрывающей стабильность» на Украине. Также под санкции попали 142-й батальон РЭБ ВС РФ из Калининграда, украинская журналистка Диана Панченко, два зарубежных военных эксперта и Международное движение русофилов.