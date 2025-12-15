Завалила пятерых: пенсионерка из Нижнего Новгорода выиграла у киберспортсменов в Counter-Strike и получила премию

Российская стримерша, 77-летняя Ольга из Нижнего Новгорода победила в номинации «Лучший игровой момент года» (Best Gaming Moment of the Year) на международной премии NNYS Awards. Награду ей принес эпизод с «эйсом» на карте Dust II в Counter-Strike 2, который набрал рекордные просмотры.





В августе этого года, во время игры, она столкнулась с вражеской командой из пяти игроков. Действуя на известной карте Dust 2, ей удалось в одиночку справиться с противником.





Пенсионерка ведет канал на Twitch с 2021 года. В шорт-листе номинации ее момент соревновался с роликами киберспортсменов и стримеров из США, Южной Кореи, Бразилии и Европы. По словам Ольги, видеоигры помогают ей отвлекаться от бытовых забот и приносят дополнительный доход к пенсии.





Ранее в Роскомнадзоре рассказали Daily Storm, что не планируют запрещать популярные игры Call of Duty и Wolfenstein на территории России.