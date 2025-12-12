Роскомнадзор успокоил любителей Call of Duty и Wolfenstein на фоне слухов о возможном запрете игр

Роскомнадзор не планирует запрещать популярные игры Call of Duty и Wolfenstein на территории России. Об этом Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила Daily Storm.





«В настоящее время основания для введения ограничений или запретов на распространение указанных компьютерных игр — Call of Duty и Wolfenstein — отсутствуют», — пояснили в РКН.





Владельцы игровых платформ оперативно выполняют предписания по удалению контента, нарушающего российское законодательство, отметил Роскомнадзор.





Таким образом, игра Wolfenstein, содержащая сюжеты о нацистском оккультизме и вольную трактовку истории, равно как и шутер Call of Duty, не будут запрещены в ближайшее время.





Ранее депутат Государственной думы, заместитель главы комитета по экономической политике Михаил Делягин направил в Роскомнадзор обращение с требованием проверить и запретить распространение в России игр серии Call of Duty: Modern Warfare. По его мнению, контент этих игр носит русофобский характер. В частности, его возмутило то, что там надо «стрелять по русским солдатам».