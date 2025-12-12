Передышки не будет: Кремль ответил на идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Россия отвергает любые попытки использовать политические инициативы как предлог для требования перемирия или тактической паузы на фронте. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.





«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно», — так он прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о проведении территориального референдума.





Ранее Зеленский заявил о готовности провести в стране референдум по вопросу территорий Донбасса, которые находятся под контролем Киева. По его словам, их судьбу должен решать народ.





Помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что в будущем в Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, однако вместо этого появятся подразделения Росгвардии, которые будут следить за порядком.