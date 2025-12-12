Новости
Передышки не будет: Кремль ответил на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
Песков отверг любые попытки использовать этот предлог для перемирия undefined
Россия отвергает любые попытки использовать политические инициативы как предлог для требования перемирия или тактической паузы на фронте. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно», — так он прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о проведении территориального референдума.


Ранее Зеленский заявил о готовности провести в стране референдум по вопросу территорий Донбасса, которые находятся под контролем Киева. По его словам, их судьбу должен решать народ.


Помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что в будущем в Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, однако вместо этого появятся подразделения Росгвардии, которые будут следить за порядком.

