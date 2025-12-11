Зеленский заявил, что на Украине проведут выборы или референдум по вопросу территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о будущем контролируемой Киевом части Донбасса должен быть вынесен на всенародное обсуждение. Об этом сообщают украинские СМИ.





«В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — передает РБК.





Зеленский указал на расхождения в позициях. По его словам, США выступают за вывод ВСУ из региона и создание демилитаризованной зоны, однако формат управления такой территорией Вашингтоном еще не предложен. Украинская сторона, как заявил Зеленский, считает справедливым сохранение текущих позиций на линии соприкосновения. Именно между этими подходами, отметил он, и продолжается дискуссия, итоги которой пока не определены.





Позиция Москвы остается неизменной: Россия настаивает на полном выводе украинских войск со всей территории Донбасса. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что считает этот регион исторически российской землей.