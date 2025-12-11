МОК рекомендовал допускать к соревнованиям юниоров из России и Белоруссии с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить участие российских и белорусских спортсменов-юниоров в международных соревнованиях под национальной символикой. Соответствующее решение поддержал Олимпийский саммит по рекомендации исполкома МОК.





В заявлении комитета указывается, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к юношеским турнирам в индивидуальных и командных дисциплинах «больше не должен быть ограничен». Ключевым условием является хорошая репутация соответствующей национальной спортивной организации. В таком случае должны применяться стандартные протоколы организаторов соревнований «в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов».





Олимпийский саммит подчеркнул, что молодые спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств своих стран. Данные принципы должны быть применены к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре и рекомендованы для всех юниорских турниров.





При этом в МОК подтвердили, что ранее установленные ограничения для взрослых спортсменов из России и Белоруссии продолжают действовать. Эти правила предусматривают допуск только в нейтральном статусе, при условии неучастия в командных видах спорта и отсутствия связей с Вооруженными силами.