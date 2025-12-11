Пашинян выложил ролик на фоне здания ФСБ в Москве под песню «Белые розы»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, прибывший в Москву для участия в международных форумах, опубликовал в своем Telegram-канале видео. На записи, снятой на фоне здания ФСБ на Лубянке, звучит песня «Белые розы» группы «Ласковый май».
«Желаю доброго и хорошего дня и люблю всех вас», — написал Пашинян под роликом на армянском языке.
Ранее он уже публиковал кадры своего прибытия в российскую столицу. Премьер Армении прилетел для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и научно-технологической конференции.
Ранее в пресс-службе армянского лидера сообщили, что в ночь на 11 декабря его самолет не смог приземлиться в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.