Пашинян выложил ролик на фоне здания ФСБ в Москве под песню «Белые розы»

«Желаю доброго и хорошего дня и люблю всех вас», — написал Пашинян под роликом на армянском языке.





Ранее он уже публиковал кадры своего прибытия в российскую столицу. Премьер Армении прилетел для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и научно-технологической конференции.





Ранее в пресс-службе армянского лидера сообщили, что в ночь на 11 декабря его самолет не смог приземлиться в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.