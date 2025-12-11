Новости
«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил командующего Южной группировкой войск за взятие Северска
Президент России Владимир Путин поблагодарил командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева за взятие Северска под контроль. Он назвал военачальника мужчиной, который держит свое слово.


«Мы с вами встречались 20 ноября в одном из командных пунктов группировки «Запад», и вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках, и это произойдет не позднее 15 декабря. <...> Сказал и сделал. Мужчина. Спасибо вам за эту работу», — заявил президент.


Глава государства рассказал о своей давней поездке в Дагестан после завершения антитеррористической операции. 


«Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина, которая тоже стояла рядышком, <...> подошла ко мне, взяла за руку и говорит: «Сказал и сделал. Мужчина», — вспомнил президент.


Теперь, как отметил Путин, он решил направить эти слова в адрес Медведева.

