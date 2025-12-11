Журнал Time назвал Людьми года ведущих разработчиков искусственного интеллекта

Журнал Time выбрал Людьми года группу ведущих мировых разработчиков, названных «архитекторами искусственного интеллекта». На обложке, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены основатели и руководители ключевых компаний в этой сфере.





В их числе — глава Meta* Марк Цукерберг, основатели и гендиректоры OpenAI Сэм Альтман, Nvidia Дженсен Хуанг, Google DeepMind Демис Хассабис, Anthropic Дарио Амодей, AMD Лиза Су, а также владелец X Илон Маск и основательница проекта ImageNet Фэй-Фэй Ли.





В прошлом году титул Человека года получил избранный на второй срок президент США Дональд Трамп.





Ранее также сообщалось, что термин «зумер», описывающий поколение, выросшее в эпоху цифрового развития, стал словом 2025 года по результатам экспертного голосования, организованного порталом «Грамота.ру». Он набрал 42% голосов среди филологов.





*Признана экстремистской и запрещена в РФ