«В комнате что-то взорвалось, но это не газ»: в управляющей компании раскрыли детали обрушения дома в Волгоградской области

Представитель управляющей компании рассказал об обрушении дома в городе Петров Вал в Волгоградской области. По его словам, в ЧП виновато не газовое оборудование, а просто в комнате одной из квартир «что-то взорвалось». Жилище исследуют экстренные службы.





По последним данным, пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Первоначально СМИ писали, что взорвался газ на верхнем этаже жилого здания, после чего обрушилась крыша. Один человек спасен из-под завалов, 48 эвакуированы, заявили в МЧС. Для жильцов этого дома разворачивают пункт временного размещения.





«Там в комнате что-то другое у кого-то из жильцов взорвалось. Мы находимся на месте ЧП вместе с экстренными службами. Уверяю: причина точно не в газе. В квартиру заходили — там, где газ, все целое. А жилая угловая комната вся вылетела. Проверку газового оборудования проводили в январе — как и положено по графику. Все было нормально. Жалоб не поступало», — сообщил Daily Storm руководитель ООО «Петрострой».





Он обратил внимание, что в пострадавшем доме 1965 года постройки до сих пор не было капитального ремонта: «Это региональная программа. Капремонт планировался как раз в ближайшее время. Но сроки все время переносились».





После ЧП прокуратура Волгоградской области организовала проверку. В заявлении ведомства говорится, что, «по предварительным данным, в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси».





В пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области заявили, что в квартире, где был взрыв, никто не проживал. Все пострадавшие — из соседних квартир, уточнили в ведомстве.