В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра воинского учета

Появившаяся в Сети информация якобы о взломе хакерами реестра воинского учета не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.





«Вбросы о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Реестр функционирует в штатном режиме», — говорится в заявлении.





По данным ведомства, утечка персональных данных граждан полностью исключена. Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, однако все они были успешно отражены. Попытки нарушить его работу не достигли целей, добавили в Минобороны. Безопасность хранимой информации, как указали в ведомстве, обеспечена в полном объеме.





Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о взломе инфраструктуры компании «Микорд». Она является одним из ключевых разработчиков единого реестра воинского учета. Сейчас при попытке входа на сайт появляется предупреждение о проведении технических работ.