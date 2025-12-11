Новости
В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра воинского учета
Ведомство заявило о штатной работе ресурса undefined
Появившаяся в Сети информация якобы о взломе хакерами реестра воинского учета не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.


«Вбросы о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Реестр функционирует в штатном режиме», — говорится в заявлении.


По данным ведомства, утечка персональных данных граждан полностью исключена. Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам, однако все они были успешно отражены. Попытки нарушить его работу не достигли целей, добавили в Минобороны. Безопасность хранимой информации, как указали в ведомстве, обеспечена в полном объеме.


Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о взломе инфраструктуры компании «Микорд». Она является одним из ключевых разработчиков единого реестра воинского учета. Сейчас при попытке входа на сайт появляется предупреждение о проведении технических работ.

