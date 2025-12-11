Многоквартирный дом обрушился в Волгоградской области, пострадали четыре человека

Обрушение части многоквартирного жилого дома произошло в городе Петров Вал Волгоградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале местной администрации.





Губернатор Андрей Бочаров поручил оказать помощь пострадавшим. По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека: трое взрослых и один ребенок. Их госпитализировали.





По предварительной версии, причина обрушения связана с нарушениями при эксплуатации газового оборудования. На месте работают оперативные службы, глава муниципального округа координирует действия. Возгорания не произошло. По поручению губернатора организован пункт временного размещения для жильцов дома на случай эвакуации, а также начато обследование конструкций здания.