Глава московского отделения РВИО: Форум «Поколение героев» объединил молодежь

Форум «Поколение героев» предоставил молодым людям возможность для открытого и свободного общения. Об этом заявила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
«Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и обсуждения значимых для молодежи общественных инициатив. Молодые люди смогли напрямую пообщаться с носителями профессионального и жизненного опыта и, самое главное, прикоснуться к истории», — сказал председатель московского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), и.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров.
В сессии участвовали исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, заслуженный мастер спорта и трехкратный чемпион СССР по боксу Константин Цзю, народный артист РФ Игорь Угольников и Герой России Владимир Шаманов. В рамках форума состоялись лекции по пяти тематическим направлениям: «Спорт», «Медиа», «Здоровье», «Служение» и «Искусство».
На форуме можно было сыграть в шахматы с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Кроме того, для посетителей подготовили интерактивную панораму под названием «Город побед», а также зону с VR-симулятором, где можно было попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами. Также в рамках форума состоялась организованная совместно с Музеем Победы выставка, посвященная великим полководцам и ключевым сражениям Великой Отечественной войны.