Глава московского отделения РВИО: Форум «Поколение героев» объединил молодежь

В сессии участвовали исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, заслуженный мастер спорта и трехкратный чемпион СССР по боксу Константин Цзю, народный артист РФ Игорь Угольников и Герой России Владимир Шаманов. В рамках форума состоялись лекции по пяти тематическим направлениям: «Спорт», «Медиа», «Здоровье», «Служение» и «Искусство».





На форуме можно было сыграть в шахматы с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Кроме того, для посетителей подготовили интерактивную панораму под названием «Город побед», а также зону с VR-симулятором, где можно было попробовать себя в управлении беспилотными летательными аппаратами. Также в рамках форума состоялась организованная совместно с Музеем Победы выставка, посвященная великим полководцам и ключевым сражениям Великой Отечественной войны.