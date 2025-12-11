В биокластере на ВДНХ открылась выставка Сурена Айвазяна «Цветы и травы»

В павильоне «Цветоводство и озеленение» биокластера на ВДНХ открылась выставка «Цветы и травы» художника Сурена Айвазяна. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.





Экспозиция, приуроченная к праздничному сезону, представляет собой парадные портреты растений, включая маки, пионы, дельфиниумы и другие цветы. Как рассказали в департаменте, Айвазян — московский художник, самостоятельно выстроивший творческий путь. В 1989 году он сформулировал концепцию, создав «Тайное общество тотального озеленения», которое отражает стремление исследовать мир растений.