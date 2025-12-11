В Москве открылась международная выставка интерьера и дизайна с участием 46 зарубежных компаний

В Москве стартовала VII Московская неделя интерьера и дизайна, которая в этом году проходит под центральной темой «Москва — столица дизайна». Об этом сообщила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.





Она рассказала, что в мероприятии участвуют 46 зарубежных компаний, впервые представлены национальные экспозиции Белоруссии и Венгрии.





«Отмечу, что центральная тема Московской недели этого сезона — «Москва — столица дизайна». Москва задает направление в развитии современной эстетики, объединяя глобальные тенденции с самобытным стилем российского дизайна. Наши локальные бренды масштабируются и демонстрируют по-настоящему качественный продукт, который может увидеть и оценить каждый гость VII Московской недели интерьера и дизайна», — сказала она.





Как передает корреспондент Daily Storm с места событий, белорусская компания показала мебель из натуральных материалов, а венгерские дизайнеры при поддержке своего культурного центра привезли коллекцию, отмечающую общие корни советского конструктивизма.





Компания Marie, представленная на стенде «Сделано в Москве», занимается современной керамикой. Представительница бренда призналась, что вдохновляется мировым искусством: например, в ее коллекции есть работа «Горгона Медуза».





Еще одно предприятие — Ordinary home lifestyle — делает домашний текстиль. Представительницы фирмы поблагодарили за помощь в развитии бизнеса проект «Сделано в Москве» и отметили, что их главные конкуренты — российские компании. По их словам, конкуренция только на пользу бизнесу.





На стенде «Сделано в Москве» — более 50 столичных брендов. Это один из проектов программы «Время возможностей для бизнеса» , которая предоставляет помощь предпринимателям.





Всего на выставке представлено более 1300 стендов компаний разного масштаба. Куратор мероприятия Наталья Преображенская заявила, что выставка дает потенциал для роста молодым специалистам.





Главная тема выставки этого сезона — «Красная нить». Она символизирует связь, преемственность и вклад, который российские дизайнеры вносят в мировую индустрию. На неделе интерьера и дизайна выступят продюсер Яна Рудковская и телеведущий Андрей Малахов в качестве кураторов экспозиций. В рамках деловой программы на ВДНХ можно будет послушать лекции соосновательницы бренда Scholten & Baijings Кэрол Байингс из Нидерландов, стилиста Гоши Карцева, а также урбаниста Лекса те Лу из Нидерландов.





Московская неделя интерьера и дизайна объединила более 1,2 тысячи производителей из 15 стран. Все желающие могут посетить выставку на ВДНХ до 14 декабря включительно.