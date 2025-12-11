В Польше задержали российского археолога Бутягина за раскопки в Крыму

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали российского ученого и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.





Бутягин — начальник сектора античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа и секретарь археологической комиссии музея. Он координирует археологические экспедиции, направленные на изучение античного городища Мирмекий в Керчи и древнего города на северо-западе Крыма Калос Лимен.





Бутягина арестовали по требованию Украины по подозрению в проведении незаконных археологических раскопок в Крыму. После задержания Бутягин был допрошен в районной прокуратуре Варшавы. Радиостанция объявила, что суд принял решение предварительно арестовать его на 40 дней.





Киев предъявляет претензии российскому археологу потому, что называет Крым, присоединенный к России в 2014 году, своей территорией. По мнению украинской стороны, раскопки в Мирмекии (Мирмекионе), начавшиеся после 2014 года, были проведены незаконно и привели к частичному разрушению объекта культурного наследия. Москва же считает вопрос о принадлежности Крыма решенным и отвергает любые претензии Украины по этому поводу.





Археологические исследования в городище Мирмекий проводятся с XIX столетия. Эта греческая колония, основанная на рубеже первой и второй четвертей VI века до н. э., неоднократно подвергалась разрушениям, но поселения на ее территории продолжали существовать вплоть до генуэзского периода, который датируется XIV веком. Мирмекийская экспедиция Государственного Эрмитажа активно работает уже более двух десятилетий. С 1999 года руководство экспедицией осуществлял Бутягин.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал правовым произволом задержание археолога. Российские дипломаты будут работать над защитой прав задержанного. Главная задача — добиться освобождения гражданина РФ, добавил Песков.