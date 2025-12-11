Курское отделение партии ЛДПР подарило Слуцкому икону Георгия Победоносца

Отделение ЛДПР в Курской области подарило лидеру партии Леониду Слуцкому икону Георгия Победоносца. Это произошло на Всероссийском слете региональных партийных команд, передает корреспондент Daily Storm.





«Хотелось бы передать вам искреннюю признательность от курян за неоценимую помощь, потому что единственная партия, которая оказалась простыми людьми, — это ЛДПР. Выразить вам благодарность, потому что вы лично участвовали в оказании помощи. И от лица нашего регионального отделения подарить вам икону Георгия Победоносца», — сказал представитель курского отделения.





Слуцкий также обозначил стратегические задачи на предстоящую избирательную кампанию 2026 года. Главная цель, по его словам, превратить ЛДПР во вторую политическую силу России и таким образом воплотить замысел ее основателя Владимира Жириновского.





«До сентября 2026 года мы должны объехать и поговорить с людьми в каждом, подчеркиваю, в каждом населенном пункте России, где есть наш избиратель. Мы на пороге 2026 года. Года, когда мы должны исполнить мечту нашего отца и основателя ЛДПР — стать второй политической силой в стране», — заявил Слуцкий.





Он призвал активистов учиться современным технологиям ведения выборов и овладевать передовыми практиками.





В основе будущей партийной программы, по словам лидера ЛДПР, — требования граждан, которые сейчас собираются в регионах. Он выделил три ключевых направления для работы — борьбу с финансовым давлением (долги, микрофинансовые организации, тарифы ЖКХ), преодоление социальной деградации (вымирание малых городов, неравенство в образовании) и повышение безопасности жизни, дополнив лозунг «Рожай!» принципами «Сохраняй!» и «Живи дольше и качественнее!»





Слуцкий также подчеркнул, что ЛДПР, будучи «корректирующей силой» внутри президентской конструкции, остается верна традиционным ценностям и наследию Жириновского и намерена «развернуть систему лицом к человеку».