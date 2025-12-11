Новости
Новости 18+
St
В результате ЧП в пермском вузе погибли мужчина и восьмилетняя девочка
18+
Возбуждено уголовное дело о смерти по неосторожности undefined
Новости

В результате ЧП в пермском вузе погибли мужчина и восьмилетняя девочка

Возбуждено уголовное дело о смерти по неосторожности

В Пермском политехническом университете произошло чрезвычайное происшествие во время лабораторных испытаний. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности и краевом следственном управлении СКР.


По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. В результате аварии погибли двое: мужчина и восьмилетняя девочка. Пострадали еще трое человек. Они находятся в стабильном состоянии и госпитализированы.


По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Инцидент произошел из-за разгерметизации гидродинамического стенда. На месте работают следователи, назначаются необходимые экспертизы. Ход расследования взят на личный контроль руководителя регионального следственного управления.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#чп #университет #пермский край #погибшие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...