В результате ЧП в пермском вузе погибли мужчина и восьмилетняя девочка

В Пермском политехническом университете произошло чрезвычайное происшествие во время лабораторных испытаний. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности и краевом следственном управлении СКР.





По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. В результате аварии погибли двое: мужчина и восьмилетняя девочка. Пострадали еще трое человек. Они находятся в стабильном состоянии и госпитализированы.





По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Инцидент произошел из-за разгерметизации гидродинамического стенда. На месте работают следователи, назначаются необходимые экспертизы. Ход расследования взят на личный контроль руководителя регионального следственного управления.