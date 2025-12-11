Российская гильдия риелторов предложила свои меры для защиты сделок с недвижимостью после скандала с Долиной

Профессиональное сообщество риелторов выступает за введение некоторых мер для защиты сделок в сфере недвижимости после громкого дела с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.





В числе мер — законодательное закрепление статуса имущества как залогового до полной оплаты покупателем и обязательная видеофиксация нотариальных сделок.





«Либо законодательным закреплением нахождения имущества в залоге до того момента, пока покупателем не будут получены денежные средства, уплаченные за эту квартиру. Также мы хотели бы рекомендовать нотариальному сообществу введение обязательной видеофиксации сделок. Сейчас видеофиксация есть у некоторых нотариусов. Думаю, что ее тотальное введение было бы благом для рынка», — сказал эксперт.





Также он призвал Верховный суд дать разъяснения о критериях «разумного и осмотрительного» покупателя после резонансного судебного дела.





«От Верховного суда мы ждем в первую очередь разъяснений о том, какие меры должен предпринимать покупатель, чтобы его признавали разумным и осмотрительным. После резонансного решения по делу Лурье — Долиной профессиональные участники рынка находятся в некотором недоумении относительно этого вопроса», — отметил Банников.





Кроме того, вице-президент РГР предложил расширить перечень лиц, имеющих право на компенсацию, включив в него добросовестных покупателей, которые приобрели имущество у продавца, имевшего право, но не имевшего воли на сделку.





В то же время гильдия выступает против законодательных инициатив, которые могут нанести ущерб рынку недвижимости.





«Сейчас наша задача — не дать вредным инициативам реализоваться для того, чтобы широкому рынку недвижимости не был нанесен значительный урон. Думаю, что мы в данном случае выступаем в первую очередь против запретов и ограничений, которые в результате не дадут эффекта, но при этом усложнят работу на рынке не только профессиональным участникам, но и обычным потребителям», — заключил спикер.





Ранее Лариса Долина заявила, что вернет 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье.