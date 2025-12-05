Долина пообещала вернуть 112 миллионов рублей купившей ее квартиру Полине Лурье

Долина заявила, что вернет 112 миллионов рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Об этом народная артистка РФ сообщила в интервью Первому каналу.





Певица подчеркнула, что Лурье не виновата в произошедшем, но отметила, что это будет тяжело, поскольку всей суммы у нее нет — деньги с продажи квартиры артистка отдала мошенникам.





«Полина Александровна, я еще раз заверяю вас в том, что верну вам все деньги в полном объеме. Это моя проблема. Это меня обманули мошенники. Вы также пострадавшая. Я — от рук мошенников, а вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами все же встретимся и договоримся. Я вам верну все деньги за квартиру», — сказала Долина.





Певица также поделилась, как именно мошенники вынудили ее продать квартиру. По ее словам, все началось со звонков людей, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они уверяли, что на ее имя пытаются оформить кредиты, но ситуация якобы под контролем. В подтверждение они присылали видео с «задержаниями». Связь держали постоянно.





Под давлением ее убедили продать квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров за 112 миллионов рублей. Покупательнице Полине Лурье она объяснила, что съезжает, потому что «стало тесно» и хочется больше времени проводить с семьей. Позже, по словам Долиной, ей сказали, что сделка фиктивная и квартиру в ближайшие дни вернут.





Летом 2024 года Долина продала Полине Лурье свою квартиру в центре Москвы, но затем обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Певица перевела деньги от продажи жилья и другие свои средства мошенникам — всего более 300 миллионов рублей.





Позже суд оставил квартиру за Долиной, а покупательница осталась без жилья и без денег. Фигуранты дела получили реальные сроки. После скандала в адрес певицы началась волна хейта.