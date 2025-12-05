Депкульт Москвы помог вдохнуть новую жизнь в легендарный Театр на Покровке

Столичный «Покровка.Театр» возобновил работу после реструктуризации. Худрук театра Дмитрий Бикбаев поблагодарил за помощь Департамент культуры Москвы.





«Исключительно благодаря поддержке — личной поддержке руководителя департамента, министра правительства Москвы Алексея Фурсина и всей его команды — нам удалось в кратчайшие сроки вдохнуть новую жизнь в легендарный Театр на Покровке», — заявил он.





Кроме того, художественный руководитель особо выделил доверие со стороны властей к молодой команде, не имевшей ранее опыта управления театральными организациями.





«В кратчайшие сроки мы стараемся обеспечивать очень качественные результаты. Мы буквально живем на работе, и мы очень благодарны, что нам поверили», — резюмировал Бикбаев.





«Покровка.Театр» был основан в 1991 году режиссером Сергеем Арцибашевым. После его смерти в 2015 году руководство перешло к Геннадию Шапошникову. В 2022 году главным режиссером был назначен Михаил Милькис. В июле 2025 года худруком театра стал Дмитрий Бикбаев.