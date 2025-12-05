Новости
Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о фейках про армию
Он пробудет под арестом как минимум до 2 февраля
Политика Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о военных фейках. Он пробудет под стражей до 2 февраля, сообщили в пресс-службе псковского «Яблока».


5 декабря против зампредседателя партии возбудили новое уголовное дело по статье о распространении фейков о Российской армии. Речь идет о репосте в Telegram-канале, который он сделал в феврале 2022 года. В партии отметили, что Шлосбергу вменяют слова ученого Юрия Пивоварова.


Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения проходило в закрытом от журналистов и слушателей режиме. Судья приняла соответствующее решение по просьбе следователя, который сослался на необходимость защиты тайны следствия, персональных данных оперуполномоченных и тайны переписки, содержащейся в деле.


В пресс-релизе партии сказано, что 8 декабря истекал предельный срок домашнего ареста по делу о дискредитации Российской армии — он составляет шесть месяцев. Его продление, отметили в псковском «Яблоке», не предусмотрено действующим законодательством.

